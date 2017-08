BREVES BANDEIRAS teve como ponto de partida as bandeiras de cidades, estados, nações e agremiações, sua função na vida cotidiana e os princípios que orientam sua criação. Pensá-las como uma plataforma visual para a criação nos parecia interessante pelo seu significado social, suas conotações culturais e pelo processo de criação e edição de suas formas.





Ao longo do processo, descobrimos que temos muito poucas certezas para enaltecer numa bandeira. Por isso bordar bandeiras efêmeras, ao contrário das bandeiras oficiais. Um exercício sobre restrições formais extremas na composição de cores, formas e símbolos e na representação de sensações abstratas e enigmáticas.





Breves Bandeiras had as its starting point the city, state and national flags, its functions in everyday life, and the principles that guided its creation. Drawing inspiration from them to create a visual platform seemed interesting to us due to their social meaning, cultural connotations, and the processes of creating and editing their forms.