Orchestre symphonique de Québec | lg2boutique

Dans la dernière année, l'Orchestre symphonique de Québec a entrepris plusieurs réflexions dans le cadre de la mise en place de son nouveau modèle d'affaires. La direction, les employés et les musiciens, surtout, ont été mis à contribution afin d’identifier les nouvelles orientations à prendre pour l’avenir. Parmi celles-ci, il y avait la nécessité de se doter d'une image de marque forte se rapprochant de la raison d'être de l'Orchestre symphonique de Québec, c’est-à-dire «faire vivre une expérience symphonique unique». Cette raison d'être a été le pilier de la réflexion et de la création de lg2.





La nouvelle image affiche donc une personnalité qui est juste, différente, puissante, durable et marquante. Le logo s'inspire des multiples formes d'instruments de musique classique qui représentent des symboles forts d'un orchestre symphonique. Les couleurs sont exploitées à la manière des musiciens jouant leurs partitions. On n'y retrouve pas seulement du noir et du blanc, mais toute une gamme de couleurs et d’images vivantes, vibrantes, remplies d’émotions et qui composent des mélodies visuelles.













In the past year, the Orchestre symphonique de Québec has undertaken a process of strategic reflection as part of the implementation of its new business model. Management, employees and especially the musicians all contributed to the process in order to identify new future directions. Among them was the adoption of a strong brand image that would accurately reflect the orchestra’s mission “to offer a unique symphonic experience.” This raison d'être formed the foundation of lg2’s thinking and creative for the new identity.





The new image now communicates a more powerful, timeless personality that resonates with the target. The logo is inspired by the shapes of multiple classical instruments that are strongly associated with a symphonic orchestra. The dynamic energy of musicians playing scores is captured in a range of colours and vibrant, lively images, which themselves are like visual melodies.