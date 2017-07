Parc Olympique New Advertising Platform | lg2boutique

About

Advertising platform created in order to raise the image the Olympic Park, a unique Montreal site, visited heavily by both tourists and people from the area who use it as a community space. It communicates all the Park’s upcoming activities, such as the open-air OSM concert, various shows at the Stadium and Montreal Impact games. Technically, the process involved cutting out 80 vector shapes from 1/16 in. thick cardboard, applying 4 layers of paint and then waiting 8 hours for it to dry. The shapes were then used to produce the 12 posters. No glue or string was employed. The desired perspective and texture were achieved entirely through the use of stacked coins. _ Plateforme publicitaire ayant pour objectif de rehausser l'image du Parc olympique, un lieu montréalais unique, où se côtoient autant les touristes que les résidents du quartier qui l'utilisent comme aire de vie au quotidien. Elle permet de communiquer l’ensemble des activités qu’offre le Parc dont l’OSM en plein air, les divers spectacles au Stade et les matchs de l’Impact de Montréal. 80 formes vectorielles coupées dans un carton d’une épaisseur de 1/16 pouce, 4 couches de peinture, 8 heures de séchage et 6 heures d’assemblage ont été nécessaires pour créer les 12 affiches. Aucune colle, aucune ficelle. Nous n’avons eu recours qu’à des pièces de monnaie empilées afin de créer la perspective et la texture désirées. Read Less

