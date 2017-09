CTD'A 17/18

Saison 2017/2018 du centre du théâtre d'aujourd'hui

Communication Arts - Poster Design Awards 2017





Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Théâtre dédie exclusivement à la dramaturgie québécoise et canadienne d’expre ssion française, a fait appel à l’agence Gauthier pour concevoir l’image de sa 49e saison.

Le 8 mai 2017, le CTD’A dévoilait sa programmation 2017-2018. Au cœur de cette 49e saison, la place

est donnée aux nouveaux héros, « aventuriers ou dissidents » de notre société. En filigrane, la question se

pose : comment se délivrer des systèmes, quels qu’ils soient.





La nouvelle image s’inscrit dans la tradition du CTD’A avec des portraits troublants. Des êtres engagés, seuls

ou en groupe, qui résistent et se questionnent. Traités comme des icônes de bandes dessinées, le regard franc et volontaire, les portraits de ces héros et anti-héros sont plaqués sur un fond rouge qui symbolise - encore

et toujours - les luttes sociales, ouvrières ou politiques.





Le jeu de la typographie vient ancrer le propos avec sa claire référence aux pancartes et affiches des mouvements populaires.Se dégage de ces affiches personnalité, interrogation, observation et provocation, comme un bouquet de fierté et d’appels à faire bloc contre le repli sur soi.