About

Invest in Heads hat in fähige Köpfe investiert. Der erste Fonds mit Hirn verdient schließlich ein Design mit Charakter. In nur wenigen Handelstag… Read More

Invest in Heads hat in fähige Köpfe investiert. Der erste Fonds mit Hirn verdient schließlich ein Design mit Charakter. In nur wenigen Handelstagen hat Hochburg ein Corporate Design Relaunch aufs Parkett gelegt, das einen ersten deutlichen Wertzuwachs des Headfonds darstellt. Read Less

Published: