Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Agosto 2017. Buenos Aires, Argentina





Biblioteca Nacional Argentina Mariano Moreno





El proyecto/The project

La Biblioteca Nacional de la República Argentina no es cualquier archivo bibliográfico: es la biblioteca más importante del país. Lleva el nombre de su fundador, Mariano Moreno, político argentino que promovió la Revolución de Mayo y ejerció el cargo de secretario en la Primera Junta de Gobierno en 1810, año de su creación.

En 1962, la tríada de arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga ganó el concurso para la construcción de una nueva sede de la Biblioteca. Desde que fue inaugurado en 1992, el edificio de la calle Agüero es la única sede, y parte fundamental del patrimonio cultural de la institución.

El año pasado la Biblioteca llamó a concurso para diseñar su nuevo logotipo. La convocatoria reunió más de 750 propuestas, de entre las cuales la nuestra fue elegida como ganadora por el jurado y las autoridades de la institución.

-

The Argentine Republic National Library is not an ordinary bibliographic archive: it is the most significant library in the country.

It was named after its founder: Mariano Moreno, an Argentinean politician who abetted the May Revolution and served as Secretary to the Primera Junta de Gobierno in the course of 1810.

In 1962, a triad of architects composed by Clorindo Testa, Francisco Bullrich and Alicia Cazzaniga contested and won the construction of the new library headquarters. Open since 1992, the building located on Agüero street operates today as the intitution's main office and is a signifigant asset in its cultural heritage.

Last year, the library announced a contest to find a new logotype. The result of this call was the gathering of over 750 proposals, from among which this one was selected by the jury to be worthy of the first prize.