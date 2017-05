Cien Años de Soledad | Client: Penguin Random House

About

Illustrations for One Hundred Years of Solitude (by Gabriel García Márquez), which celebrates the 50th anniversary from the original publication … Read More

Illustrations for One Hundred Years of Solitude (by Gabriel García Márquez), which celebrates the 50th anniversary from the original publication of the book. / Ilustraciones para Cien Años de Soledad (por Gabriel García Márquez) en una obra que celebra los 50 años de la publicación original del libro. Read Less

Published: