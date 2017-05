About

Studio de design, recherche et innovation. En conscience de l’homme et de son anatomie, les designers et chercheurs de la clinique vestimentaire proposent des concepts alternatifs à l’industrie textile contemporaine. Mon rôle fut d’accompagner cette jeune marque à travers un travail de direction artistique global; la création des logos, la direction photographique, la conception des supports de communication ainsi que l’ensemble des outils digitaux. Read Less

