Design (cover and layout) of book Custos and solitary. Tom dedicated to the memory of Roman Aftanazy prepared to order National Ossoliński Institute, one of the oldest and most prestigious publishing companies in Poland.



Projekt książki (okładka oraz makieta) Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego przygotowany na zamówienie Ossolineum, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydawnictw w Polsce .