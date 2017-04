About

Enfin! Je peux vous montrer les images finales de mon projet préféré de l'année! En collaboration avec le magazine Urbania pour les 50 extraordinaires 2017, j'ai eu la chance de photographier Lysanne Richard, championne du monde de saut en haut-vol. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai bien du plaisir à pousser les limites, par exemple faire un photoshoot dans le fond de l'eau sans respirer. Lysanne est une des athlètes les plus énergiques et inspirantes que j'ai eu la chance de photographier. Donc voilà, une série d'images à couper le souffle! Merci à Urbania de me permettre ces folies! Merci à Rose-Aimée Automne T. Morin, Olivia Grandperrin, Émilie Rochon Gruselle, Marc-andré Renaud, Garance Mouz, Cédric Essiminy, Louis Kairns et au staff de la piscine Olympique. Read Less

