We have created a logo each symbol of which has similar frame. We have also a short version of logo where symbols play with each other and are inherent parts of one structure. Typography got the character and plasticity of metal that is widely used in interior design.
Inspired by typical materials such as concrete, metal and stone we have created the color gamma of the brand that emphasizes simplicity and completeness of the logo.
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Ми створили логотип, кожен знак якого має схожий скелет. Продовженням цієї ідеї стала коротка версія лого, де знаки римуються між собою і є невід’ємною частиною однієї конструкції. Типографії були присвоєні характерні злами ліній, що нагадують пластику металу, який широко використовується в сучасному проектуванні.
Надихаючись такими типовими матеріалами як бетон, метал та камінь була створена кольорова гама бренду, яка підкреслила простоту та лаконічність образу.