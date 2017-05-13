A44 – young and progressive Ukrainian studio founded in 2015 that is dealing with architecture and interior design.

Our goal was to create visual identity of the brand A44. It should show the main features of the studio – laconic solutions, creation and implementation of projects in complex. The guys are real details lovers who successfully combine esthetics and comfort.





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А44 – молода і прогресивна українська студія, заснована в 2015 році, яка спеціалізується на архітектурних та інтер’єрних рішеннях.