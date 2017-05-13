Multiple Owners
Andriy Muzichka Kyiv, Ukraine
Molto Bureau Kyiv, Ukraine
A44
1393
267
8
Published:
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  • About

    About

    A44 – young and progressive Ukrainian studio founded in 2015 that is dealing with architecture and interior design. Our goal was to create visua… Read More
    A44 – young and progressive Ukrainian studio founded in 2015 that is dealing with architecture and interior design. Our goal was to create visual identity of the brand A44. It should show the main features of the studio – laconic solutions, creation and implementation of projects in complex. The guys are real details lovers who successfully combine esthetics and comfort. We have created a logo each symbol of which has similar frame. We have also a short version of logo where symbols play with each other and are inherent parts of one structure. Typography got the character and plasticity of metal that is widely used in interior design.  Inspired by typical materials such as concrete, metal and stone we have created the color gamma of the brand that emphasizes simplicity and completeness of the logo. _ А44 – молода і прогресивна українська студія, заснована в 2015 році, яка спеціалізується на архітектурних та інтер’єрних рішеннях.  Нашою задачею було створення візуальної ідентифікації бренду, яка буде відображати основні цінності студії: лаконічність рішень, комплексний підхід до створення і реалізації проектів, любов до деталей та вдале поєднання естетики і комфорту. Ми створили логотип, кожен знак якого має схожий скелет. Продовженням цієї ідеї стала коротка версія лого, де знаки римуються між собою і є невід’ємною частиною однієї конструкції. Типографії були присвоєні характерні злами ліній, що нагадують пластику металу, який широко використовується в сучасному проектуванні. Надихаючись такими типовими матеріалами як бетон, метал та камінь була створена кольорова гама бренду, яка підкреслила простоту та лаконічність образу. Read Less
    Published:
A44 – young and progressive Ukrainian studio founded in 2015 that is dealing with architecture and interior design.
Our goal was to create visual identity of the brand A44. It should show the main features of the studio – laconic solutions, creation and implementation of projects in complex. The guys are real details lovers who successfully combine esthetics and comfort.

__

А44 – молода і прогресивна українська студія, заснована в 2015 році, яка спеціалізується на архітектурних та інтер’єрних рішеннях. 
Нашою задачею було створення візуальної ідентифікації бренду, яка буде відображати основні цінності студії: цілісний підхід до процесу створення і реалізації проектів. Формування концепції і комлексних рішень дозволяють створити сучаний продукт відносно побажать клієнта.
We have created a logo each symbol of which has similar frame. We have also a short version of logo where symbols play with each other and are inherent parts of one structure. Typography got the character and plasticity of metal that is widely used in interior design. 
Inspired by typical materials such as concrete, metal and stone we have created the color gamma of the brand that emphasizes simplicity and completeness of the logo.

_

Ми створили логотип, кожен знак якого має схожий скелет. Продовженням цієї ідеї стала коротка версія лого, де знаки римуються між собою і є невід’ємною частиною однієї конструкції. Типографії були присвоєні характерні злами ліній, що нагадують пластику металу, який широко використовується в сучасному проектуванні.
Надихаючись такими типовими матеріалами як бетон, метал та камінь була створена кольорова гама бренду, яка підкреслила простоту та лаконічність образу.


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