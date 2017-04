Tecno: The project

About

studio FM milano progetta per Tecno Spa un volume di 450 pagine che rappresenta il nuovo corso dell'azienda concentrato sul tema progettuale. Un lavoro che ha impegnato lo studio due anni. La progettazione, il progetto, non è mai un processo lineare è un processo frutto della stratificazione della conoscenza. Raccontare attraverso la grafica l'idea stessa di progetto ha portato a questo volume che non ha una lettura necessariamente lineare, tutto avviene stratificandosi su piani paralleli, tutti con la medesima importanza, componendo un mosaico fatto di immagini di cantiere e foto professionali, di schizzi e tavole esecutive, di studi e riferimenti visivi, di numeri, sezioni, alzati e mappe, scansioni di materiali, testi, focus e didascalie. Read Less

