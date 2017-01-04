CS Light Bulbs

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Эдисон когда-то мечтал создать лампу холодного света. Он смотрел на светлячков и верил, что такое можно повторить. Вдохновляясь старыми учебника… Read More

Эдисон когда-то мечтал создать лампу холодного света. Он смотрел на светлячков и верил, что такое можно повторить. Вдохновляясь старыми учебниками по физике, мы объединили идею «холодного света» современных ламп и образы насекомых из альманахов по этимологии времен Эдисона. Графические элементы в виде электрических цепей, монотонная иллюстрация и простые чистые фоны — всё это призвано акцентировать внимание на продукте. Разнообразные формы ламп идеально вписываются в силуэты насекомых. Read Less

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