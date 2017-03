Neubau Akademie™ TS 750 & TS 500 (2017)

About

Neubau Akademie™ Testsatz Edition Available in two different versions: — TS 750: Includes the complete set of four type specimen brochures & extras — TS 500: Includes a selection of two type specimen brochures & extras (in smaller size) Neubau Akademie™ TS 750 Testsatz/Type Specimen, Neubau Edition Limited Edition Specimen Box, 1-50 numbered & signed boxes + 10 APs Designed by Stefan Gandl Size: 325 × 230 × 35 mm Weight: 0,850 kg Features: • Grey cardboard box, stamped, signed & numbered • NB Akademie™ Typometer Pencil (Size: 250 × 10 mm) • A full set of NB Akademie™ Postcards, 4 different motifs (Size: 210 × 148 mm) • Original NB-Ak-Folder including four NB Akademie™ Type Specimen Brochures: (1) “NB Akademie™ Std Regular Alphabet”, 80 pages (Size: 210 × 148 mm) (2) “NB Akademie™ Specimen Set/Character Map”, 44 pages (Size: 210 × 297 mm) (3) “Neubau Akademie. Historische und soziokulturelle Kontextualisierung einer Groteskschrift” by Dr. Gunnar Klack (Size: 210 × 297 mm) (4) “Neubau Akademie. Study of a Grotesque Typeface in its Historical and Sociocultural Context” by Dr. Gunnar Klack (english version) 52 pages (Size: 210 × 148 mm) • NB Akademie™ Badge • Black rubber band Order TS 750 Cat.Nr.: NB-Akademie-TS750, signed © 2017 Neubau Edition, Berlin Neubau Akademie™ TS 500 Testsatz/Type Specimen, Neubau Edition Limited Edition Specimen Box, 1-50 numbered & signed boxes + 10 APs Designed by Stefan Gandl Size: 220 × 165 × 35 mm Weight: 0,350 kg Features: • Grey cardboard box, stamped, signed & numbered • NB Akademie™ Typometer Pencil (Size: 250 × 10 mm) • A full set of NB Akademie™ Postcards, 4 different motifs (Size: 210 × 148 mm) • Two NB Akademie™ Type Specimen Brochures: (1) “NB Akademie™ Std Regular Alphabet”, 80 pages (Size: 210 × 148 mm) (2) “Neubau Akademie. Study of a Grotesque Typeface in its Historical and Sociocultural Context” by Dr. Gunnar Klack (english version) 52 pages (Size: 210 × 148 mm) • NB Akademie™ Badge • Black rubber band Read Less

