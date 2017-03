25 AÑOS SIN TINO CASAL

Este año se cumplieron 25 años de la muerte de Tino Casal, un músico y artista que perdió la vida en un accidente de tráfico.

Uno de mis proyectos favoritos del 2016. Para sacar el libro hicimos un Verkami , que funcionó mucho mejor de lo esperado pudiendo sacar así el libro con mejores calidades de las que teníamos pensadas en un principio.

Cada ilustrador/a tenía que ilustrar una de las canciones que Tino tenía publicadas haciendo así una especie de "catálogo ilustrado" de todos los temas que compuso Tino Casal.





_____





This year marks the 25th anniversary of the death of Tino Casal, a musician and artist who lost his life in a traffic accident. Joe Van Houten, Pixelbox and I, wanted to pay tribute to Tino in the only way we know; drawing. And for this we organized the self publication of a book where many of our favorite illustrators and illustrators collaborated. More than 100 collaborators in the book among draftsmen, writers, musicians, dressmakers, jewelry designers, producers ... One of my favorite projects of 2016. To get the book we made a Verkami, which worked much better than expected, The book with better qualities than we had originally thought.

Each illustrator had to illustrate one of the songs that Tino had published, thus making a kind of "illustrated catalog" of all the themes that Tino Casal composed.