FJORD SEAFOOD BISTRO



Это новый формат сети ресторанов быстрого питания в Санкт-Петербурге ориентированный на свежие морепродукты. Только здесь можно на ходу перехватить горсть мидий прямо с огня или отведать датский сморреброд. Общая стилистика бистро выполнена в скандинавском минимализме. Концепция визуальной айдентики Fjord отражает метафору проекции скал и луча исходящего от прожектора маяка (F). Ключевой геометрический элемент динамический и может масштабироваться под любые форматы и брендировать совершенно различные площади.