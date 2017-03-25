Dima Bertoluchi
Saint Petersburg, Russian Federation
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Fjord Seafood
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  • About

    About

    Fjord Seafood Bistro is a the new format of the fast food chain in St. Petersburg, Russia, focused on fresh seafood. Only here you can immediatel… Read More
    Fjord Seafood Bistro is a the new format of the fast food chain in St. Petersburg, Russia, focused on fresh seafood. Only here you can immediately take a handful of mussels directly from the fire or try the Danish Smørrebrød. Interior design of the bistro is made in Scandinavian minimalism. The concept of Fjord's visual identity reflects the metaphor of the projection of rocks and the beam emanating from the beacon's spotlight (F). The key geometric element is dynamic and can be scaled in any format and branding an entirely different space. Read Less
    Published:
FJORD SEAFOOD BISTRO

Это новый формат сети ресторанов быстрого питания в Санкт-Петербурге ориентированный на свежие морепродукты. Только здесь можно на ходу перехватить горсть мидий прямо с огня или отведать датский сморреброд.  Общая стилистика бистро выполнена в скандинавском минимализме. Концепция визуальной айдентики Fjord отражает метафору проекции скал и луча исходящего от прожектора маяка (F). Ключевой геометрический элемент динамический и может масштабироваться под любые форматы и брендировать совершенно различные площади.


Fjord Seafood Bistro is a the new format of the fast food chain in St. Petersburg, Russia, focused on fresh seafood. Only here you can immediately take a handful of mussels directly from the fire or try the Danish Smørrebrød.
Interior design of the bistro is made in Scandinavian minimalism. The concept of Fjord's visual identity reflects the metaphor of the projection of rocks and the beam emanating from the beacon's spotlight (F). The key geometric element is dynamic and can be scaled in any format and branding an entirely different space.




























Sources
www.instagram.com/fjord_bistro/
www.sobaka.ru/bars/opening/46849







Thank you!
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