Ville d'Olivet -Brand design

[FR] Ville d'Olivet, la ville au fil de l'eau





Olivet, est une commune de 20 000 habitants, située à proximité immédiate d'Orléans. Nous avons choisi de baser notre proposition (non retenue) d'identité visuelle sur sa situation géographique et sa proximité avec la rivière du Loiret, déterminante de l'identité de la ville. Notre travail s'inscrit naturellement dans la continuité de l'identités visuelles précédentes

Serpentant à travers la ville, le Loiret vient façonner l'image d'une ville reliée à la nature, offrant un cadre de vie soigné et agréable. Nous avons aussi désiré trouver un équilibre entre un traitement graphique contemporain, inscrit dans son époque, et une élégance inhérente à la ville, son histoire et au mode de vie qu'elle offre.

La simplicité enfantine de son dessin invite à la rêverie, l'asymétrie de ses courbes apporte la vie et le mouvement, tandis que le choix typographique apporte de l'élégance.

[EN] City of Olivet, the city as the water runs

Olivet, is a town of 20,000 inhabitants, located near Orleans. We chose to base our proposal (not retained) of visual identity on its geographical situation and its proximity to the Loiret river, which draws the identity of the city.

Winding through the city, the Loiret comes to shape the image of a city connected to nature, offering a neat and pleasant living environment. We also wanted to strike a balance between contemporary graphic design and the inherent elegance of the city, its history and the way of life it offers.

The childish simplicity of his drawing invites the dream, the asymmetry of its curves brings life and movement, while the typographic choice brings elegance.