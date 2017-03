Projet : Il y a des choses qui sortent d'ici I Always want the space to reappear



art3 propose une programmation qui favorise la diversité de la création actuelle et différents régimes de productions : expositions, éditions, projets liés à des problématiques de territoires. art3 soutient la jeune création en coordonnant un programme de résidences destiné à des artistes issus de la Région Rhône-Alpes et en s’appuyant sur un réseau de structures à l’étranger : Institut français de Stuttgart, Optica, un centre d’art à Montréal, Homesession, Barcelone et a-titolo, association située à Turin.



art3, a non-profit organisation, has developed a program of events related to experimental projects. Exhibitions are organised at art3 and eslwhere with various partners. These exhibitions reflect the diversity of present day artistic creation. art3 assists artists during the creative process.

The residence abroad grants program, created by art3, focusing on research and production, continues within the framework of « Quatre moteurs » with Land of Bade-Wurtemberg, and also with Quebec – Optica, contemporary art centre located in Montreal, with Catalogne ( Homesession Barcelona) and the Turino based organisation a-titolo).

Direction : Sylvie Vojik



______________________________________________________________________________________________________

art3 a 30 ans | A cette occasion, nous produisons une série d’affiches, réalisée par le studio My Name is Wendy.

At this occasion, we produce a series of posters made by the studio My Name is Wendy.