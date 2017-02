Diner des agences | lg2boutique

About

The Agencies's Dinner is a benefit supper to support the Fondation Marie-Vincent, a Montreal organization whose mission is to assist children who are victims of sexual violence. Developed around the theme, Le Noël de votre enfance (Christmas of your childhood), the evening’s concept paired off seven creative directors from Montreal communication agencies and seven chefs. Inspired by their memories, each duo revisited Christmas dishes from their childhoods to create a Holiday menu. The event’s classic souvenir book was transformed into a game book to turn guests back into kids for the evening. Expanding on the idea “Tonight, you’re allowed to play at the table,” the book was packed with kids’ games printed on portraits of the evening’s players: cut-outs, labyrinth, word search, connect the dots and exquisite corpse, to name but a few. The team developed a memorable, strong and distinctive graphic universe that is flexible enough to support a different theme each year. ______________________________________________________________ Le Dîner des agences est un souper-bénéfice au profit de la Fondation Marie-Vincent, organisation montréalaise dont la mission est d’offrir un service spécialisé et adapté aux besoins d’enfants victimes d’agression sexuelle. Développé autour de la thématique « Le Noël de notre enfance », le concept de la soirée jumelait sept directeurs de création d’agences de communication montréalaises à sept chefs cuisiniers. Inspirés par leurs souvenirs, les duos revisitaient les plats de Noël de leur enfance autour d’un menu des Fêtes. Pour inciter les convives à retourner en enfance le temps de la soirée, le traditionnel livre-souvenir de l’évènement s’est tout naturellement transformé en livre de jeux. Suivant l’accroche « Ce soir, vous avez le droit de jouer à table », le fil du livre dévoile une ribambelle de jeux d’enfants sur imprimés sur les portraits des acteurs de la soirée : découpage, labyrinthe, mots masqués, points à relier et cadavre exquis pour ne citer que ceux-ci. Ainsi, l’équipe a mis au point un univers graphique mémorable, percutant et distinctif laissant toutefois la place pour une thématique différente chaque année. Read Less

