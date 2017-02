18º Festcurtas BH - Fundação Clóvis Salgado

18º Festival de Curtas

de Belo Horizonte





O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, realizado pela Fundação Clóvis Salgado, ocupa um lugar de destaque no calendário cultural da cidade. Em sua 18ª edição, o Festival exibiu 136 obras, fruto de um trabalho intenso de apuração dentre mais de 2500 filmes inscritos de todas as partes do mundo.





Durante o processo de curadoria, percebeu-se um retorno de experimentações analógicas e na proeminência desta estética nas produções audiovisual, em contraponto às tecnologias digitais do cinema atual. Fomos convidados a pensar a identidade visual da 18ª edição do Festival a partir destes processos experimentais e táteis, lidando com a imprevisibilidade como um eixo conceitual.







Produção do teaser: Apiário | Fotografia: Athos Souza







