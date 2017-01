"L'hirondelle qui voulait voir l' hiver" Picture Book

About

Iris, une jeune hirondelle, redécouvre avec plaisir la forêt où elle vit au printemps et en été, car, quand vient l’automne, elle doit repartir avec ses congénères. Mais Iris est curieuse : quand elle apprend que l’hiver arrive, elle décide de rester pour découvrir à quoi cela ressemble. Elle voit donc partir sa famille vers les pays chauds et reste dans la forêt. En automne, Iris continue de trouver des insectes à manger. Elle s’amuse à voler entre les arbres qui perdent leurs feuilles et s’émerveille devant leurs couleurs flamboyantes. Bientôt l’hiver arrive. Iris s’endort dans la neige… Read Less

