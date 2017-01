IN FUEL WE TRUST - Oldtimer Calendar

„Viele meiner Freunde hatten ‘nen E30. Das ist für mich ein Stück Jugend. Wir haben viel erlebt mit den Autos – Disco, lange Urlaubsfahrten, die erste Freiheit. Das hat mich nie losgelassen. Und heute wie damals fahren wir mit dem BMW in den Urlaub. Was mich begeistert? Er ist ein Freund in Autoform, ein Lebensgefühl. Er strahlt dich an, wenn du die Garage öffnest.“ – Toni