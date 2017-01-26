Календарь 2017 «Арктика. Мифы и реальность»

Корпоративный настенный календарь на 2017 год

«Арктика. Мифы и реальность»

Клиент: ООО «Газпром нефть шельф»





Сфера деятельности: Освоение морских нефтегазовых месторождений





Задача : развеять ложные стереотипы, существующие на данный момент в отношении нефтедобывающей платформы «Приразломная» и всего Арктического региона в целом.





Решение: Что такое миф? Это всегда однобокий и неполноценный взгляд на предмет, сформированный

ограниченным восприятием реальности, сложившимися стереотипами и узким кругозором. Миф похож на фрагмент картины, который, если рассматривать его отдельно, сильно искажает или даже совершенно меняет представление о реальном положении вещей.

Именно это свойство мифа мы доносим в конструкции календаря, где предваряющая полоса с мифом за счет

вырубки дает возможность увидеть лишь часть общей картины, которая совершенно ничего не говорит

о реальном положении вещей.





Креативный директор: Леонид Перминов

Арт-директор, дизайнер: Анна Тураева

Иллюстраторы: Анна Тураева, Антон Батов



Сделано в компании «Буржуй», 2016







