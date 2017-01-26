Multiple Owners
Anna Turaeva Moscow, Russian Federation
Anton Batov Moscow, Russian Federation
Календарь 2017 «Арктика. Мифы и реальность»
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Project Featured On:
Behance.net
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    About

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Корпоративный настенный календарь на 2017 год  
«Арктика. Мифы и реальность» 
Клиент: ООО «Газпром нефть шельф»

Сфера деятельности: Освоение морских нефтегазовых месторождений

Задача: развеять ложные стереотипы, существующие на данный момент в отношении нефтедобывающей платформы «Приразломная» и всего Арктического региона в целом.

Решение: Что такое миф? Это всегда однобокий и неполноценный взгляд на предмет, сформированный       
ограниченным восприятием реальности, сложившимися стереотипами и узким кругозором. Миф похож на фрагмент картины, который, если рассматривать его отдельно, сильно искажает или даже совершенно меняет     представление о реальном положении вещей.
Именно это свойство мифа мы доносим в конструкции календаря, где предваряющая полоса с мифом за счет
вырубки дает возможность увидеть лишь часть общей картины, которая совершенно ничего не говорит
о реальном положении вещей.

Креативный директор: Леонид Перминов
Арт-директор, дизайнер: Анна Тураева
Иллюстраторы: Анна Тураева, Антон Батов

Сделано в компании «Буржуй», 2016