Календарь 2017 «Арктика. Мифы и реальность»

Корпоративный настенный календарь на 2017 год
«Арктика. Мифы и реальность»
Клиент: ООО «Газпром нефть шельф»
Сфера деятельности: Освоение морских нефтегазовых месторождений
Задача: развеять ложные стереотипы, существующие на данный момент в отношении нефтедобывающей платформы «Приразломная» и всего Арктического региона в целом.
Решение: Что такое миф? Это всегда однобокий и неполноценный взгляд на предмет, сформированный
ограниченным восприятием реальности, сложившимися стереотипами и узким кругозором. Миф похож на фрагмент картины, который, если рассматривать его отдельно, сильно искажает или даже совершенно меняет представление о реальном положении вещей.
Именно это свойство мифа мы доносим в конструкции календаря, где предваряющая полоса с мифом за счет
вырубки дает возможность увидеть лишь часть общей картины, которая совершенно ничего не говорит
о реальном положении вещей.
ограниченным восприятием реальности, сложившимися стереотипами и узким кругозором. Миф похож на фрагмент картины, который, если рассматривать его отдельно, сильно искажает или даже совершенно меняет представление о реальном положении вещей.
Именно это свойство мифа мы доносим в конструкции календаря, где предваряющая полоса с мифом за счет
вырубки дает возможность увидеть лишь часть общей картины, которая совершенно ничего не говорит
о реальном положении вещей.
Креативный директор: Леонид Перминов
Арт-директор, дизайнер: Анна Тураева
Иллюстраторы: Анна Тураева, Антон Батов
Сделано в компании «Буржуй», 2016
Сделано в компании «Буржуй», 2016