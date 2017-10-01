The Lucky Packet From Hometown

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「来自家乡的红包」是艺酷特别策划组织的一次大型主题创意活动，邀请了三十四位设计师，以红包为载体为围绕全国三十四个省市进行设计创作。

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受艺酷之邀，在2016年末为家乡吉林设计一款红包名曰「丁酉大吉」。

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北方冬天的清晨常常会见到雾凇这一奇特的自然景观，而尤以吉林雾凇最具风韵，壮美如画。过去民间将雾凇视为丰年之兆。雾凇也是天然的空气“清洁器”，在雾霾严重的今天，雾凇显得尤其可贵。 以雾凇作为此次吉林省红包设计的创意点，画面将细腻的雾凇线条和书写豪放的“大吉”二字融为一体。“吉”是吉祥、是吉林、是吉（鸡）年。吉地吉祥鸡舞庆新春，银树银花淞吟辞旧岁。祝各位丁酉大吉！

