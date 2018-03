Cee Cee Berlin Book No2

About

Mit fast 30.000 wöchentlichen Lesern ist Cee Cee eines der meistgelesenen Online­-Medien für und über Berlin. Seit inzwischen fünf Jahren beschreibt und kommentiert Cee Cee das sich ständige wandelnde Stadtbild der hauptstädtischen Kultur­- und Gastronomieszene. Die Auswahl an Empfehlungen ist handverlesen und wird von Berlin-­Fans im In-­ und Ausland, Expats und Einheimischen gleichermaßen geschätzt. Nach dem großen Verkaufserfolg von „Cee Cee Berlin“ legt das Team rund um die Macher Sven Hausherr und Nina Trippel nun den Folgeband vor. „Cee Cee Berlin No.2“ wartet mit über 200 weiteren Tipps auf – dem Besten aus den Jahren 2014–2016 sowie exklusiven Neuentdeckungen. Versteckte Cafés und alteingesessene Geschäfte werden vorgestellt, Konzept­-Bars und Spezialitäten­-Restaurants, Umland­-Tipps und hyperlokale Trends nebeneinandergestellt. Viele Abbildungen und ganzseitige Stadtansichten zeigen das Berlin von heute als Momentaufnahme. Exklusive Gastbeiträge von Berlinern aus Kunst und Kultur sowie Insider­-Tipps der Cee Cee-Community komplettieren das Konzept und laden den Leser dazu ein, die Stadt ganz persönlich zu entdecken. Das zweite Cee Cee­-Buch für Berliner, Liebhaber der Stadt und jene, die es werden wollen. Buy here: http://ceeceeshop.tictail.com/product/cee-cee-berlin Read Less

