PORT DE MONTRÉAL





Le port de Montréal compte parmi les ports internationaux les plus sûrs du monde. Il crée près de 18 000 emplois, directs et indirects, et génère des revenus annuels d'environ deux milliards de dollars. Il manutentionne annuellement plus de 20 millions de tonnes de fret diversifié : marchandises diverses conteneurisées ou non, céréales, produits pétroliers et autres vracs solides et liquides.





Ill est l'un des ports les plus importants de l'Atlantique Nord pour le trafic et le transport de conteneurs. Situé face au fleuve Saint-Laurent, il accueille tant les paquebotsde croisière que des cargos maritimes.