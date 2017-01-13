第二套包裝，為四個長盒的延伸運用。將四個長盒包裝排列起來的時候，是一幅芹壁的俯視圖。長盒結構採用自行設計發想的一體成型無黏貼、無卡榫結構，將它完全打開攤平後可以看到，只需運用一張紙剪上四刀後就可以摺成這個盒子。集合包裝的部分我們將它命名為四連提袋，是特別為這四個長盒所設計的，長盒側邊三角形的凹處可嵌入其四個邊，將前方的斜片插入後方的斜口後，即可形成一個方形的提盒，便攜且不易脫落。而這個集合包裝一樣是由一張一體成型的矩形紙所摺成的。