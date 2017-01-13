Chinbe | 芹壁
AD： Bohan Shih
AD： Bohan Shih
Package Structure：Mark Chou
D：Bohan Shih, Mark Chou, Nathan Chen, Novend Chong
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2014
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2014
馬祖芹壁村 文創包裝設計
Matsu Islands, Chinbe Village Packaging Design
Matsu Islands, Chinbe Village Packaging Design
2014 台灣新一代設計獎 包裝設計類 銀獎
2015 台創 仰角45度FUN設計 邀展
2015 台創 仰角45度FUN設計 邀展
2016 Chois Gallery 雜誌 vol.33 收錄
若問你對馬祖有什麼印象？
大部份的人十之八九都會覺得跟金門一樣
-馬祖曾是軍事要地。
近年馬祖發展戰地文化的特色觀光已有顯著成績。
事實上，在軍隊到來之前，
這裡的居民過著自給自足的樂活日子，
獨特的閩東情懷與山海美景就像詩一般的綺麗，
如同芹壁村-這個在北竿鏡澳邊的小山城。
大部份的人十之八九都會覺得跟金門一樣
-馬祖曾是軍事要地。
近年馬祖發展戰地文化的特色觀光已有顯著成績。
事實上，在軍隊到來之前，
這裡的居民過著自給自足的樂活日子，
獨特的閩東情懷與山海美景就像詩一般的綺麗，
如同芹壁村-這個在北竿鏡澳邊的小山城。
Nowadays, Matsu islands are being well known as famous attraction although they were on military site.In historical fact, before the army arrived the islands, the locals lived in a self sufficient life.
That was a place with breathtaking mountain landscape and incredible sea views, like the Chinbe Village, which a tiny town builded with stone granite located in the Beigan Township and as beautiful as poem.
馬祖にどのようなイメージがあると聞かれると、ほとんどの人は金門と同じだと思いますでしょうか。
馬祖は軍事要衝でしたが、ここ数年馬祖は戦地文化による観光発展を既に展開して来ました。
実は、軍隊が来る前に、ここの住民は自給自足な日々を送っていました。
独特な閩東風情と山海美景はポエムのような綺麗です。
芹壁村という北竿の鏡のような海岸にある小さい山城はその一つです。
馬祖は軍事要衝でしたが、ここ数年馬祖は戦地文化による観光発展を既に展開して来ました。
実は、軍隊が来る前に、ここの住民は自給自足な日々を送っていました。
独特な閩東風情と山海美景はポエムのような綺麗です。
芹壁村という北竿の鏡のような海岸にある小さい山城はその一つです。
芹壁村位於台灣的馬祖外島，有人稱它為「東方地中海」
它以豐富的海洋文化及閩東花崗岩石屋建築聞名
我們將當地的特產「金銀花茶」結合在地文化製作出一套包裝
其中還包含了一本介紹當地景點與歷史的圖畫書「芹壁世紀圖」。
Chinbe Village is situated on the Matsu island of Taiwan. Somebody calls it “East Greek,”
and it’s famous of multiple marine culture and granite stone house architecture.
We make a package combining the “Honeysuckle tea” ( jinyinhua (金銀花) in Chinese) and local culture,
and it’s also include a picture “Chinbe Century” which introduce the native sight of view and history.
芹壁是位於馬祖列島中北竿島的西北方，以一水之隔與中國大陸相對。
從明朝起，此處海盜橫行；直到清嘉慶年間，福建沿海居民來此定居，帶來了閩東特色文化與生活模式，與台灣本島的閩南文化有著顯住的差別。其中，最有特色的，便是閩東的石屋建築。芹壁保有世界上現存最完整的閩東石屋建築群，是用就地取材的花崗岩砌成，展場設計模擬其中一棟石屋，打開房間的窗戶，可以看見前方清澈的海岸，而海景與這些閩東建築相互輝映，這裡擁有「東方地中海」的美名。
從明朝起，此處海盜橫行；直到清嘉慶年間，福建沿海居民來此定居，帶來了閩東特色文化與生活模式，與台灣本島的閩南文化有著顯住的差別。其中，最有特色的，便是閩東的石屋建築。芹壁保有世界上現存最完整的閩東石屋建築群，是用就地取材的花崗岩砌成，展場設計模擬其中一棟石屋，打開房間的窗戶，可以看見前方清澈的海岸，而海景與這些閩東建築相互輝映，這裡擁有「東方地中海」的美名。
然而，我們希望芹壁不要僅限於「東方地中海」的稱號，而是能運用當地真正的特色與文化，吸引大家的目光。在我們實際詢問當地發展協會後，他們告訴我們，現在有項產品需要包裝設計，那就是「金銀花茶」。
金銀花是馬祖的原生植物，2004年時，當時的芹壁村長在芹壁的山坡上廣植金銀花，曬乾後封裝成金銀花茶，熱沖、調製冰飲都很適合，本草綱目記載，金銀花俱有清熱解毒的功效。另外，除了金銀花茶，芹壁早期捕魚為業，蝦皮和海菜的出口讓它躍身為當時北竿最富有村落，我們將這兩樣物產製成蝦皮脆餅與芝麻海菜酥，將與金銀花茶一起作組合包裝。
我們產品包裝分成兩類，一類是針對年輕族群與背包客，產品分量較輕的石屋組合包裝；另一類則是針對年紀較長可供送禮需求的長盒型包裝，產品分量相對較多。所有的包裝我們皆秉持三大原則：一、一體成型，二、節省紙材，三、可堆疊。首先先看到的是我們的石屋組合包裝。
石屋包裝是在現有的上掀盒結構上，另外設計出屋頂狀的結構。此為芹壁當地最具特色的三種屋頂形式，分別是：四坡五脊、二背以及歇山頂，外加一棟以魚寮造型的上開小盒。分別分裝著不同的產品，其中，揉入蝦皮製作的脆餅封裝於其意向最為符合的魚寮小屋中，接著依序為海菜酥、金銀花茶與金銀花綠茶。
針對主產品金銀花茶，我們也另外設計了一棟中型的石屋包裝，它的外形來自當地最具傳奇色彩的海盜屋，也是一代大海盜陳忠平的故居。一開始消費者拿到產品後會是一棟完整的屋子，開啟前方後可將門片收於後方，成為一個抽屜小盒，當產品食用完畢之後，盒子仍能繼續使用作為收納用途。
第二套包裝，為四個長盒的延伸運用。將四個長盒包裝排列起來的時候，是一幅芹壁的俯視圖。長盒結構採用自行設計發想的一體成型無黏貼、無卡榫結構，將它完全打開攤平後可以看到，只需運用一張紙剪上四刀後就可以摺成這個盒子。集合包裝的部分我們將它命名為四連提袋，是特別為這四個長盒所設計的，長盒側邊三角形的凹處可嵌入其四個邊，將前方的斜片插入後方的斜口後，即可形成一個方形的提盒，便攜且不易脫落。而這個集合包裝一樣是由一張一體成型的矩形紙所摺成的。
最後看到禮盒包裝，我們的禮盒分為三個部分，外皮採「貼箱」工法，內盒則是一體成型的卡榫設計，裡層還有一個內嵌結構。打開禮盒一開始看見的是平鋪整齊的四個包裝長盒，將它們移開後便可看到底部安置的「芹壁世紀圖」摺頁書。
這本書的誕生是源於芹壁至今並沒有一幅完整的村落全景圖。於是我們收集上百篇的資料，彙集當地的景點、文化特色、歷史背景與故事繪製成這本全景介紹書。運用插圖與自行撰寫的文案，帶領大家進入芹壁的世界。
書中將芹壁分為四個時期，分別是海盜時期(明朝起，芹壁海盜猖獗)、定居時期(清嘉慶年間，陳氏家族來此定居)、國共對峙時期(民國38年國民政府迫遷來台，當地成為軍事要地)、以及當代芹壁(現在芹壁從以前的戰地前線轉型為觀光前線)。書本後方還有立體屋介紹閩東石屋的石牆砌法及建築特色，書本背面則是對應的解說文字。