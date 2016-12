Didactique et poétique, le livre «Une Initiation à la Typographie» est une invitation à découvrir l’univers de la typographie et de la mise en page. Les questions de proportions, de composition de la page et de forme de lettres sont expliquées à travers des textes simples et des représentations géométriques. L’ouvrage, publié en trois langues (français, allemand, anglais) par l’éditeur suisse Niggli a obtenu un iF communication design award en 2007 et une nomination au Design Award of the Federal Republic of Germany 2009.



Édition, 2006

Verlag Niggli AG

220 × 310 mm

128 pages, 2 couleurs

Couverture rigide