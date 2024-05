LOGO | Studio Ghibli





Mình thích xem phim của Studio Ghibli từ câu chuyện đến nhân vật rồi tranh vẽ rất đẹp, thi thoảng cuối tuần mình vẫn ngồi mua bỏng nước về rồi ngồi xem lại những bộ phim của studio này. Mình theo thiết kế nên mình muốn làm 1 cái gì đó về những gì mình thích và mình chọn cách kết hợp các nhân vật với logo của các thương hiệu, vẫn giữ được những nét nhân vật kèm tính nhận diện của logo thương hiệu gốc.





Có lẽ khi mọi người xem sẽ cảm nhận được sự thân quen từ các nhân vật và logo, mình tốn khá nhiều thời gian để chọn xem nên kết hợp như nào. Trước đó mình có làm 1 phần khác và nhiều nhân vật thân thuộc, mọi người có thể xem thêm ở ngoài trang behance của mình cùng các dự án khác.





Hi vọng mọi người thích nó và nếu có ý tưởng gì muốn mình làm có thể cmt ở dưới, lần tới mình sẽ làm

--------





I adore viewing Studio Ghibli films because of their captivating stories, endearing characters, and exquisite artwork. On the weekends, I occasionally still purchase popcorn and rewatch the films from this studio. I'm interested in design, therefore I wanted to do something with what I liked. I decided to mix characters with brand logos while keeping the original logo's identity and character traits.





Maybe after watching it, viewers may recognize the logos and characters. I took a long time deciding how to mix them. I played a different role with a lot of well-known characters before that. View further images on my Behance page and in my other projects.