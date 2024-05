[PT-BR]

Colorau

Depois de uma trajetória de 15 anos, cheia de sucesso e com projetos espalhados por diversos países, a saladearquitetura nos procurou para juntos encontramos o real sentimento da marca. Tici e Nana, fundadoras do escritório, são vibrantes e cheias de energia. Isso é refletido em seus projetos através das cores e do "tempero" que colocam em tudo que fazem.

Vimos uma empresa animada pela mudança para o novo. Nessa jornada, reposicionamos a marca com o foco em projetos corporativos, encorajamos a empresa a ter um tom de voz aberto e alegre, assim como a sua equipe tem, fizemos o naming, rebranding, UI/UX e curadoria do portfólio.









[EN]

Colorau

After a 15-year journey, filled with success and projects spread across various countries, Saladearquitetura approached us to together find the true essence of their brand. Tici and Nana, founders of the firm, are vibrant and full of energy. This is reflected in their projects through the colors and "seasoning" they infuse into everything they do.

We saw a company excited for change. In this journey, we repositioned the brand with a focus on corporate projects, encouraged the company to have an open and cheerful tone of voice, just like its team does. We did naming, rebranding, UI/UX, and portfolio curation.