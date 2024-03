More Cookie

No Cookie, No Life





모어쿠키는 서울 연남동에 위치한 프리미엄 수제 쿠키 전문점으로 No Cookie No Life 라는 슬로건 아래 진심을 담은 쿠키로 사람들의 눈과 입을 즐겁게 해줍니다. 스튜디오 플래그는 모어쿠키의 로고타입부터 패키지, 사이니지 등 브랜드 전반의 디자인 컨설팅을 진행하였습니다. 로고타입의 그래픽이 점점 증가되는 형태를 통해 고객들에게 더 많은 가치를 제공하고자 하는 모어쿠키의 모토를 담았습니다.