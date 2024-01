Onofre & Almeida





Um escritório de advocacia que oferece serviços legais abrangentes, tanto de forma extrajudicial quanto no contexto judicial. O compromisso é prevenir e resolver conflitos, atendendo a pessoas físicas e jurídicas por meio de consultorias, elaboração de contratos e pareceres especializados, além de representação em litígios diversos.





Atualmente, há uma concentração na prestação de serviços no âmbito empresarial, societário e no campo do direito imobiliário, oferecendo assessoria a incorporadores, construtores, condomínios e consumidores em questões como compra e venda de imóveis, regularização, leilões, usucapião, inventários, entre outros. Valoriza-se a ética, competência e dedicação no trabalho, sempre buscando proteger os interesses e alcançar os objetivos dos clientes.





Além disso, a equipe está constantemente atualizada com as mudanças legais e jurisprudenciais, garantindo que os clientes recebam orientações precisas e adequadas às suas necessidades. O corpo jurídico é composto por profissionais qualificados e experientes, dedicados a oferecer soluções jurídicas inovadoras e eficazes. Com um compromisso contínuo com a excelência, busca-se estabelecer parcerias duradouras com os clientes, contribuindo para o sucesso de seus empreendimentos e a resolução de suas questões jurídicas.