Para criar um referencial gráfico que representasse da melhor forma todo o significado por trás do nome da marca, foi realizado um estudo onde a luz e a perspectiva deveriam prevalecer como elementos artísticos no design, sem rebuscar ou dificultar a sua compreensão.





Assim, foi possível desenvolver um grafismo carregado de simbolismo que, por sua vez, reflete o conceito da passagem de luz através de pequenas frestas, possibilitando uma série de percepções em torno desta ideia.







O logotipo, o qual foi inteiramente repensado, agora transmite mais solidez em torno da sua mensagem. Os pequenos espaços entre as letras F e T (unida em um único glifo com a letra A) e o alinhamento horizontal no topo das restantes, dão uma continuidade linear, resultando em uma pequena fresta.