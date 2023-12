山海经妖怪绘—02/The Classic of Mountains and Rivers Creepy Monsters Illustration

这是我2023年初绘制的一个系列,根据山海经里的描述与自己的想象结合,描绘了山海经里的一些神兽怪物,地大物博的古代奇幻空想实在是有无穷的魅力,各种奇珍异兽的造型也拓宽了我的想象力,这是这个系列的第二弹,希望大家喜欢。

This is a series I drew at the beginning of 2023, based on the monster description in the Book of Mountains and Seas, combined with their own imagination to create the monster image, I hope to bring you new ideas for monsters, this is the second installment of the series, I hope you like it.

Thank you for watching.