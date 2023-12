Recargo - Brand Identity

Recargo é uma fintech virtual projetada para otimizar transações financeiras em diversos projetos. Oferecendo soluções inovadoras, a Recargo se destaca na gestão eficiente de recursos, tornando-se a escolha ideal para aqueles que buscam praticidade e segurança em suas operações financeiras. Seja para projetos pessoais ou empresariais, a Recargo representa a vanguarda

da tecnologia financeira, simplificando e aprimorando a experiência do usuário.





Recargo is a virtual fintech designed to optimize financial transactions in various projects. Offering innovative solutions, Recarga stands out in efficient resource management, making it the ideal choice for those seeking practicality and security in their financial operations. Whether for personal or business projects, Recargo represents the cutting edge of financial technology, simplifying and improving the user experience.





Year— 2023

Recago — Brand Identity

Designer — Taylor Shady,



General Direction — Taylor Shady Motion and 3D — Taylor Shady, Brazil