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小红书 | 2023年度生活趋势 | 2.5D插画

倪 先森
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小红书 | 2023年度生活趋势 | 2.5D插画
小红书携手中国社会科学院社会学研究所发布“2023年度生活趋势”报告。
这是小红书连续第三年发布年度生活趋势。自2020年起，小红书基于社区上汇聚的多元内容，梳理热度高、增长快的关键趋势，发布生活趋势报告，分析未来一年大众生活中可能出现的变化。这不仅是生活方式的指南，同时也为生活和商业决策提供参考。
插画师：倪先森是帅锅
吃茶去｜吃地道风味｜野到家门口｜文房四潮｜近邻升温
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2022年「闲置循环」相关笔记数量同比上涨 814%，人们开始更少买不经用的东西，买卖更多二手商品，把用不着的物品，给需要的人。
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多喝水观念深入人心，但纯净水寡淡，新式茶馆的增多，以及如围炉煮茶、DIY泡水潮等年轻人创造的各类茶饮新喝法的出现，让茶饮出了圈。2022年「吃茶去」相关笔记数量同比上涨 532%，更多年轻人开始喝茶，用茶来招待朋友。
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2022年「家有桃花源」相关笔记数量同比上涨196%，居家时间变多，家的功能扩展，人们更重视下班后的生活，把家的一个角落、一间屋改造成自己向往的生活样貌。
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在小红书上「吃地道风味」相关的笔记发布同比去年增长227%，越来越多人愿意吃当地人爱吃的，以此来感受最地道的风土人情。
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#疫情结束后最想去哪、#说走就走等话题词引发讨论，2022年「出个远门」相关笔记数量同比上涨193%，收藏夹里存放着三年积攒的旅行计划，出门看看是大家对2023最美好的期盼。
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「野到家门口」，让户外不止于远方，户外即将变得更加日常、便捷。2022年“野到家门口”相关笔记数量同比上涨 287%，可能是一个下班的晚上，在家门口的公园里，大家便可以用露营等方式来放松自己。
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2022年小红书上「轻解压」相关笔记数量同比上涨 303%，年轻人的压力来源变得更细碎，严肃的解压方式已经难以满足年轻人的解压需求，人们开始寻求没负担的轻量解压，观看解压视频、 参加解压项目、买解压玩具。
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2022年与「近邻升温」相关的笔记发布数量同比上涨213%。我们经常能感受到社区邻里之间的温暖互助，社区面包店、社区咖啡店等社区小店也在蓬勃兴起，成为人与人之间日常交流的“微型第三空间”。
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物质无限但收入有限的情况下，人们的消费观变得更加理性，追求实用、目标清晰、删繁就简的「简法生活」，2022年相关笔记数量同比去年上涨了242%。
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”Z世代"对民族文化认可度高，他们翻新传统文化，让传统更潮。2022年「文房四潮」相关笔记数量同比上涨 239%，书法、香道、篆刻、文玩等传统文化融入到了年轻人更日常的生活中。
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