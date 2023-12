我的一些关于龙的想法-About Dragon

用我的方式画下关于龙的一些想法~

有燃烧着粉色火焰的温柔白龙,可爱的绿色波点龙,也有欢快无比的舞龙大队...

龙的符号对我们来说始终是充满无限神秘感和力量的,

用了一些不同的表达方式来画,看看能不能玩出来一些有意思的东西~

后续还会继续探索更多!

原创绘画 by 丁几huangding

版权所有,禁止匿名转载;禁止商业使用;禁止个人使用。违者必追究法律责任。

















Draw some ideas about dragons in my way.

like gentle white dragons burning with pink flames, cute green polka-dot dragons, and an extremely cheerful dragon dance team...

The dragon symbol has always been full of infinite mystery and power for us.

I used some different expressions to draw and see if I can come up with something interesting~

illustration by 丁几huangding