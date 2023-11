aespa The 4th Mini Album [Drama]

The K-pop girl group 'aespa' has released their fourth mini-album, 'Drama.' I participated in creating the giantization concept jacket photos and logos in collaboration with SM Entertainment.







SM엔터테인먼트 소속 4인조 K-pop 걸그룹 aespa의 네번째 미니앨범 'Drama'의 3D 아트워크를 제작했습니다.

거인화 컨셉의 자켓 사진과 로고 제작에 참여했습니다.​​​​​​​