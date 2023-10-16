Ruins 19 / abandoned / Abandoned tea factory

大平製茶廠

「大平製茶工廠」設立於1934年(昭和9年)6月，原名「大平窩茶葉組合製茶工場」，在創立前於1920年(大正9年)臺灣總督府開始鼓勵生產紅茶，直至昭和9年(1934)時，因臺灣紅茶盛產，而開始實施紅茶檢驗。早在1930年(昭和5年)時，因南洋茶業的興起與競爭，臺灣進入戰時經濟體制的「統制經濟」階段，致使以外銷為主的臺灣茶價暴落。當時新埔的茶工廠大約有15所，每座廠區面積都不小，受到的衝擊也很大；還好因關西地區所產的紅茶，在國際市場打出一片天，穩住市場局勢；新埔亦產紅茶，品質只稍遜於關西地區所產的紅茶，也因此使得「太平窩茶葉組合製茶工場」在創立時，即以粗製茶、粗製紅茶為主；再加上臺灣總督府鼓勵丘陵台地區域的種植，得以在創立初期獲利，並成為大平窩重要的產業結構之一。





「大平製茶工廠」初建時為一座二層樓磚造承重牆建築，牆體以順砌法組砌，平面為橫矩型。屋頂為歇山頂，屋面鋪設紅色仰合瓦，施小脊及垂脊，屋面材料及工法皆為客家形式，屋架為木造洋小屋之真束小屋組，陸樑出挑於柱面，上承母屋及屋面形成出檐。除正立面一樓窗洞上緣及二樓窗洞下緣有凸出牆面之水平磚條外，立面無其他裝飾，入口過路表面以油漆書寫「大平製茶工廠」。 戰後於左側及後側皆有增建建築，左側為三層RC建築，屋頂為平屋頂。平面為長矩形。牆面水泥粉刷施作，表面上漆。三樓正立面設陽台，陽台及屋頂女兒牆以水泥花磚作為裝飾。 後側擴建的廠房建築為二層樓，一樓為RC構造，表面未施作粉刷層，二樓為磚造建築。



