[PT]



Conceito do Símbolo

Simetria: A forma de ampulheta, com dois compartimentos que se estreitam em direção ao centro, simboliza a passagem equitativa do tempo, pois a areia ou o líquido fluem de um lado para o outro de maneira simétrica. Isso sugere um senso de equilíbrio e regularidade no conceito de tempo.

Transitoriedade: A ampulheta também simboliza a transitoriedade e a efemeridade da vida e do tempo. Assim como a areia flui constantemente de um lado para o outro, o tempo também flui de forma contínua e inevitável.

Limitação: A ampulheta tem uma quantidade finita de areia ou líquido, o que a torna um símbolo da finitude do tempo. Quando toda a areia ou líquido passa para o outro lado, o tempo se esgota, indicando o conceito de tempo limitado na vida humana.

Controle: A viragem de uma ampulheta pode ser vista como um ato de controle sobre o tempo. Quando você vira uma ampulheta, está iniciando um processo de medição deliberada do tempo, sugerindo que o tempo pode ser controlado e gerenciado até certo ponto.

Em resumo, a ampulheta é um símbolo que representa a medição, passagem, equilíbrio, transitoriedade, limitação e controle do tempo, tornando-a uma representação visual poderosa desse conceito fundamental em nossas vidas.

[EN]

Symbol Concept





Symmetry: The hourglass shape, with two compartments that narrow towards the center, symbolizes the equal passage of time, as the sand or liquid flows from one side to the other in a symmetrical manner. This suggests a sense of balance and regularity in the concept of time.







Transience: The hourglass also symbolizes the transience and ephemerality of life and time. Just as sand constantly flows from one side to the other, time also flows continuously and inevitably.



Limitation: The hourglass has a finite amount of sand or liquid, making it a symbol of the finiteness of time. When all the sand or liquid passes to the other side, time runs out, indicating the concept of limited time in human life.





Control: The turning of an hourglass can be seen as an act of control over time. When you turn over an hourglass, you are beginning a process of deliberately measuring time, suggesting that time can be controlled and managed to some extent.