Summerº23 - OfDarkness™

OfDarkness™ là một nền tảng nghệ thuật mang đến những góc nhìn khác biệt về bóng tối được kể qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại để tỏ tường rằng: bóng tối hay ánh sáng, đều tuyệt vời như nhau,

tất cả đều có sức hút riêng của nó.





"Trong bóng tối là ánh sáng khởi sinh, từ bóng tối mà vạn vật thành hình".









______





OfDarkness™ đã trở lại vào hè này, vẫn khai thác những câu chuyện từ cuộc sống, vẫn là cách nhìn khác biệt, ngôn ngữ thiết kế đồ họa đương đại cùng cách kể chuyện hiện đại mang đậm

màu sắc đường phố.





Chương tiếp theo của "Journey Of MEAW" - Summerº23 vẫn tiếp tục với 4 nhân vật đến từ xóm mèo OD Town sẽ xuất hiện trong một câu chuyện mới, vẫn "cool ngầu", vẫn đường phố nhưng đầy sắc màu sôi động của một mùa hè rực cháy.





Summerº23 sẽ là một chương ký ức tươi đẹp và rực rỡ tại OD Town của những chú mèo đường phố. Hãy cùng OfDarkness™ khám phá những trải nghiệm đầy thú vị này cùng XEW, MEAW, JAPO và PIPU, 4 chú mèo đường phố trong câu chuyện "Summerº23" của OfDarkness™ lần này nhé!





______





OfDarkness™ is an artistic platform that offers unique perspectives on darkness through modern design language to express that darkness and light are equally magnificent,

each with its own captivating allure.





"Within darkness lies the birth of light, and from darkness, all things take shape."





_____





OfDarkness™ is back this summer, still delving into life stories, maintaining its unique perspective, contemporary graphic design language, and a modern storytelling approach

with a street-style flavor.





The next chapter of "Journey Of MEAW" - Summerº23 continues with four characters from the OD Town cat neighborhood. They will appear in a new story that's still "cool," still streetwise, but filled with the vibrant colors of a scorching summer.





Summerº23 will be a chapter of beautiful and vivid memories in OD Town for these street cats. Join OfDarkness™ in exploring these exciting experiences with XEW, MEAW, JAPO, and PIPU,