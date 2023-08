FR





Pour aider les gens à mieux affronter nos hivers périlleux, Nordé s'engage à fournir des vêtements écoresponsables et résistants au froid canadien.





Afin de positionner l'entreprise en tant que destination essentielle pour tous les besoins hivernaux, nous avons collaboré afin de donner à Nordé une toute nouvelle image. Dans le but de représenter les conditions météorologiques imprévisibles, nous avons décidé de laisser le vent prendre le contrôle de la marque et de le laisser forger son identité.



-



EN





To help people face our perilous winters, Nordé is committed to providing eco-responsible clothing resistant to the Canadian cold.





In order to position the company as an essential destination for all winter needs, we collaborated to give Nordé a completely new image. In an effort to represent the unpredictable weather conditions, we decided to let the wind take control of the brand and let it shape its identity.