The myth in canned Ⅰ
世界罐罐大全 Ⅰ
世界罐罐大全 Ⅰ
🔥火蜥蜴罐罐 🔥
（Canned Salamander）
（Canned Salamander）
保存著火元素精靈火蜥蜴的罐罐
可能罐罐內太多舒適
大多時間都在熟睡
⚠注意
熟睡中的火蜥蜴
他的打呼也會釋放出火焰與熱量
請定時釋放火焰與熱量
不然可能會引起自燃或火災
可能罐罐內太多舒適
大多時間都在熟睡
⚠注意
熟睡中的火蜥蜴
他的打呼也會釋放出火焰與熱量
請定時釋放火焰與熱量
不然可能會引起自燃或火災
🐐羊男罐罐 🐐
（Canned Pan）
（Canned Pan）
罐罐裡的生活
對於喜歡宅在家裡
啃書的羊男來說
(精神上與物質上實質的啃)
反倒是夢想中的生活
不用工作
不用出門
不用面對世界
只做著想做的事物
美中不足的一點
訂購的新書都會被鄰居們先啃走!
對於喜歡宅在家裡
啃書的羊男來說
(精神上與物質上實質的啃)
反倒是夢想中的生活
不用工作
不用出門
不用面對世界
只做著想做的事物
美中不足的一點
訂購的新書都會被鄰居們先啃走!
貓國王罐罐( Canned Cat Sith)
「區區罐頭？ 我想進來就進來，想出去就出去！」
⭐詠夢罐罐⭐
(canned dream)
(canned dream)
*罐罐外觀不怎麼起眼
甚至不集中精神
就根本不會發現她的存在
*似乎只要聞到(?)
罐罐飄散出的氣體(?)
那一個晚上就會夢到美好的夢
但醒來時總會有股失落感
甚至不集中精神
就根本不會發現她的存在
*似乎只要聞到(?)
罐罐飄散出的氣體(?)
那一個晚上就會夢到美好的夢
但醒來時總會有股失落感
🐸神話的入侵種?
Invasive species
Invasive species
那一隻貓大概想吃烤雞吧....