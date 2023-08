ENG





Brand identity for a soy candle design and manufacturing studio based

in Berlin, Germany.

Antu explore and work on integration in different ways, to obtain a product

with identity, quality and durability.









ESP





Identidad de marca para un estudio de diseño y fabricación de velas de soja con base

en Berlín, Alemania.

Antu explora y trabaja la integración de diferentes formas, para obtener un producto

con identidad, calidad y durabilidad.