Brand Identity Design for NB9

NB9展是由18家设计工作室共同参与的平面设计展览。



“NB9”的“9”有着双重含义，一是指宁波9家设计工作室，二是指来自全国9个城市的9个优秀的设计团队。



不同的工作室在创作中有着相同的设计目的，却又使用各自鲜明的工作方法。NB9展将同期展出品牌、书籍、字体、海报等多个领域的精选平面设计作品，并将参展作品集结成册，结合问答、论坛呈现其背后的设计思考。



NB9展旨在通过交流探讨主流设计日益趋同化的当下如何保持设计的独立性。





特别鸣谢：

不亦乐乎，何翩翩&麦石，胡子设计，LAVA北京，曲闵民&蒋茜，Studio Yuan，Toby Ng Design，有料设计，702design

