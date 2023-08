S2A와 태림포장은 GOOLYGOOLY(굴리굴리, 김현)의 개인전 <KEEP SMILING : GOOLYGOOLY’S SUMMER FOREST>을 개최합니다. 본 전시는 동화같이 사랑스러운 화풍으로 알려진 인기작가 굴리굴리의 신작 회화들과 일러스트레이션, 드로잉, 여름 숲을 테마로 한 조형물 등 장르를 아우르는 대표작들을 선보입니다.





그림책 작가로서 첫 활동을 시작한 그는 꾸준히 자신의 그림과 글을 담은 동화책들을 발간해왔으며, 다수의 전시를 개최해오며 자신만의 화풍을 구축해왔습니다. 더불어 그는 신라호텔, 네이버, CJ, SAMSUNG 등 대기업 CF 및 콜라보레이션 작업에 참여하면서 대중적으로 더욱 잘 알려진 작가가 되었습니다.





따뜻하고 감성적인 주제들로 그려진 굴리굴리의 그림들은 순수함과 꿈, 환상과 동심에 대해 이야기하고 있으며, 어린아이의 시선으로 세상을 바라보는 듯 동화적이고 편안한 이미지들은 남녀노소 누구에게나 어린 시절의 설렘을 느끼게 합니다. 따뜻하고, 순수한 마음으로 가득 찬 이번 전시를 통해 초여름의 설렘을 함께 만끽해 보시길 기대합니다.









S2A and Tailim Packaging present GOOLYGOOLY(Kim Hyun)'s solo exhibition, <KEEP SMILING : GOOLYGOOLY’S SUMMER FOREST>. This exhibition is a showcase of his latest paintings, illustrations, drawings, and sculptures, all elegantly capturing the essence of a summer forest. Renowned for his enchanting and whimsical artistic style, GOOLYGOOLY embarked on his artistic journey as a picture book artist, consistently enchanting readers with his unique blend of captivating imagery and imaginative storytelling.





Over the years, he has held a series of successful exhibitions, further solidified his distinctive artistic voice, and established himself as a celebrated figure in the art world. In addition to his artistic achievements, GOOLYGOOLY has garnered widespread acclaim through his collaboration with prestigious entities including Shilla Hotel, Naver, CJ, and Samsung, as well as his contributions to commercial films.