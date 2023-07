Illustration for Interesting "Natsume Soseki" in 10 minutes .

Client:SEKAI BUNKA PUBLISHING

『10分でおもしろい「夏目漱石」』/世界文化社

Illustrations of "Kokoro" and "Ten Nights’ Dreams" by Soseki Natsume.

夏目漱石の「こころ」と「夢十夜」のイラストです。