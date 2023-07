La Secousse, c’est la concrétisation d’un rêve, voire l’amalgame des nombreuses expériences marquantes et uniques vécues par son propriétaire, David Huot, qu’il partage sous forme de lieu de villégiature quatre saisons à La Malbaie. Située dans un lieu prisé sur les bords du fleuve Saint-Laurent, cette auberge non conventionnelle accueille autant les visiteurs étrangers que la faune locale en quête de sens, ou plutôt, de sensations étonnantes et même inoubliables, qu’ils trouvent aussi bien dans l’accueil chaleureux (hébergement) que dans l’expérience culinaire (resto-bar) et l’offre de divertissement (événements et spectacles). Ouverte depuis plus d’une dizaine de belles années déjà, l’auberge a senti le désir de brasser les cartes au niveau de son image, question de se positionner et de renforcer sa réputation en tant qu’acteur du secteur touristique québécois et de la collectivité charlevoisienne, marquant ainsi le début d’une riche collaboration créative et stratégique avec l’équipe de l’Agence Featuring.





De la révision de l’architecture de marque au lancement, en passant par la refonte de l’identité de marque de l’auberge, l’exercice de nomenclature et la stratégie de communication marketing : Featuring s’est grandement inspirée de l’approche non traditionnelle prisée par David, ce qui a permis de faire table rase sur l’univers de marque qui reposait sur le nom Auberge de jeunesse La Malbaie et d’explorer des concepts inédits. Le résultat est percutant : tout d’abord, par le choix audacieux du nom La Secousse, en référence aux émotions intenses et aux expériences mémorables qui attendent ses visiteurs. Et, comme l’indique le choix des éléments graphiques tels que les blocs placés de manière angulaire et les couleurs sobres, mais enjouées, ici, on ne se prend pas trop au sérieux. Une nouvelle enseigne à l’entrée donne le ton, avec le slogan « T’es à bonne place », qui reflète parfaitement l’aspect convivial et inclusif de l’auberge.