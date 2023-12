Projeto pessoal desenvolvido para estudo e explorações.

A ideia é explorar formas abstratas e orgânicas para criar balanços visuais, espaços vazios, equilíbrio e composições ricas.

Apesar de ser um projeto desenvolvido em meio digital, o intuito geral foi reproduzir texturas presentes em mídias físicas, como lápis e giz.

-----





Personal project developed for study and exploration.





The idea is to explore abstract and organic forms to create visual harmony, empty spaces, balance, and rich compositions.