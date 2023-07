EN

Launch of the Acquiso visual identity, Acquiso helps businesses acquire commercial equipment by offering a large inventory of new and used equipment. In partnership with Affiliated Financial Services, the company also offers the most advantageous financing conditions for the acquisition of equipment.



The visual identity that incorporates a timeless typography and vibrant colors reflects the expertise and simplicity that Acquiso brings to businesses. In addition, the brand's logo was designed to reflect Acquiso's primary objective of connecting buyers and sellers.





FR

Lancement de l’identité visuelle Acquiso, Acquiso aide les entreprises à acquérir de l'équipement commercial en proposant un large inventaire d'équipements neufs et usagés. En partenariat avec Services Financiers Affiliés l'entreprise propose aussi les conditions de financement les plus avantageuses pour l’acquisition d’équipement.



L’identité visuelle qui incorpore une typographie intemporelle ainsi que des couleurs vibrantes reflète l’expertise et la simplicité qu’amène Acquiso aux entreprises. De plus, le logo de la marque a été conçu pour refléter l’objectif premier d’Acquiso qui est de mettre en relation acheteur et vendeur.





TYPEFACE Familjen Grotesk (Indian Type Foundry)